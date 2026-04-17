Marchas HOY 17 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 17 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 12 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 16 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

09:00 Horas.

Jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad marcharán de:

Edificio Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad en Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

en Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Comisión Federal de Electricidad en Río Ródano No. 14, Col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

en Río Ródano No. 14, Col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. Con destino al Hemiciclo a Juárez.

Miguel Hidalgo

10:00 Horas.

La Alianza Nacional de Jubilados de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro y Banobras marchará de:

La Estela de Luz.

Con destino al Senado de la República.

Cuauhtémoc

14:00 Horas.

La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina marchará de:

Secretaría de Gobernación

Con destino a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Rodadas motociclistas

Iztacalco

19:30 Horas.

Monkey’s Bikers MC Ciudad de México, rodarán de:

Av. Río Churubusco No. 1540 , Col. Infonavit Iztacalco, alcaldía Iztacalco

, Col. Infonavit Iztacalco, alcaldía Iztacalco Con destino a Cuernavaca, Morelos.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 17 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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