Clara Brugada Pide "No Estigmatizar" a las Alcaldías de CDMX con Más Casos de Sarampión.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se vio nuevamente envuelta en una polémica al pedir a los medios de comunicación que eviten titular sus notas con referencias a las alcaldías con más casos de sarampión, en medio del brote que actualmente afecta a la capital y al país.

En una conferencia, Brugada interrumpió la participación de la Secretaria de Salud de la capital, Nadine Gasman, para pedirle a los medios manejar con cautela la información sobre los contagios, para evitar la estigmatización de las zonas y de las personas enfermas, así como el rechazo hacia ellas.

Gasman fue cuestionada sobre las alcaldías con el mayor número de casos y cuando se disponía a responder vino la petición de Brugada.

Perdón, tantito, pero no estigmaticemos, se va a dar esta información, pero creo que no se vale que si una alcaldía tiene más, entonces no vamos a encabezar notas diciendo 'tal alcaldía' porque es muy sensible esta información y puede generar incluso rechazo a las personas que son de la alcaldía

Entonces con mucho cuidado yo les pido que manejemos la información

Gasman precisó que la alcaldía Gustavo A. Madero tenía 39 casos, seguida por Álvaro Obregón, con 35 casos; Cuauhtémoc, 18 casos y Miguel Hidalgo, con 14.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, al 9 de febrero, México acumula 8 mil 899 casos confirmados de sarampión en el periodo 2025-2026 y 28 defunciones en siete estados.

Ante la emergencia se han implementado centros de vacunación en diversos espacios públicos y tan solo en la alcaldía Cuauhtémoc, personal de salud recorrió durante cinco horas calles de la colonia Condesa para establecer un cerco ante posibles casos activos y vacunar a quienes lo requieran.

Primera muerte de sarampión en la CDMX

La petición de la jefa de gobierno fue el mismo día en que se confirmó el fallecimiento de una bebé de un año y dos meses a causa del sarampión en la Ciudad de México. El deceso fue en diciembre, pero se informó el pasado lunes.

Video: Clara Brugada sobre Casos de Sarampión por Alcaldías en CDMX: "No Estigmaticemos".

"La razón por la que no se informó en diciembre de 2025 es que no se identificó como sarampión, no se certificó como sarampión hasta el día de ayer", justificó Gasman.

Es un proceso que tiene que hacer la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Epidemiología cuando en los certificados de defunción no dicen que es sarampión. Seguimos todo el proceso, el proceso se cerró el día de ayer y por eso se dio a conocer el día de hoy

Desde diciembre hasta el 9 de febrero suman 184 casos de sarampión en la Ciudad de México.

Brugada afirmó que se seguirá proporcionando información, incluso detallando cuántos contagios son de hombres y cuántos de mujeres en general en la capital. Insistió en controlar la narrativa mediática.

Entonces yo quisiera decirles, con respecto a la vacunación, que no tenemos que manejar algún discurso que pueda influir a la población yo les recomiendo mucho esto

Reiteró que están trabajando para que se atienda a toda la población y para reforzar la inmunización previa al Mundial de Futbol.

Agregó que se están regularizando los puntos de vacunación que se han anunciado en distintas alcaldías, con el objetivo de garantizar que sí se instalen y que la población pueda acudir con certeza a recibir la vacuna. Y que del domingo a lunes se aplicaron 38 mil vacunas a los capitalinos, lo cual calificó como una buena respuesta a esta campaña.

Video: Con Dos Meses de Retraso por Burocracia, Gobierno CDMX Informa Muerte de Bebé por Sarampión.

Señaló que al término de la semana se evaluará la situación epidemiológica para determinar si es necesario implementar alguna medida adicional. Por el momento, aclaró, no es obligatorio el uso de cubrebocas en escuelas de la Ciudad de México.

Cero y van dos

La de este martes 10 de febrero fue la segunda polémica de Brugada con la prensa en menos de una semana, después de la del pasado 4 de febrero, cuando se vio envuelta en una controversia al instar a los medios a alcanzar "un gran acuerdo" para "bajarle a la nota roja", de cara a la Copa del Mundo de Futbol 2026, cuyo partido inaugural se celebrará el 11 de junio en la capital mexicana.

Brugada aseguró que, pese a la reducción de delitos en la capital mexicana, la percepción de inseguridad se mantiene elevada por la cobertura mediática de hechos violentos.

Si tenemos canales que se dedican a estar hablando del tema de inseguridad, ¿qué es lo que le estamos generando a la población?

Por ello, la mandataria capitalina propuso la construcción de un pacto con los medios, pues según encuestas censales -señaló- un 60% de la población se informa a través de la televisión.

ASJ