Elisa Carrillo Dará Clase Masiva de Ballet en el Zócalo; ¿Cuándo y a Qué Hora?

Elisa Carrillo, primera bailarina del Staatsballett Berlin, dirigirá la primera clase masiva de ballet en el Zócalo de la Ciudad de México, así lo informó Martí Batres, jefe de Gobierno capitalino.

La presentación de la destaca bailarina forma parte de la Sexta Edición del Festival “Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad 2024”, que se realizará del 1 al 17 de marzo, en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, con el propósito de visibilizar y reconocer la lucha social de las mujeres, a través de espacios dedicados a la promoción de su labor artística, cultural, política, científica y educativa.

El evento será el domingo 17 de marzo, a las 09:00 horas y será gratuito; las personas interesadas en participar podrán realizar el preregistro a partir del 1 de marzo.

Martí Batres, jefe de Gobierno, habló de la amplia cartelera social que habrá en la capital del país dirigida a las mujeres.

La Ciudad de México es la más avanzada en materia de igualdad de género, es pionera y es insistencialista, no se rinde, porque sobre las reformas que realiza, realiza otras más, aquí ha empezado mucho de lo que hoy existe en el país y se ha ido extendiendo, por eso ahora que se aproxima el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, se abre un conjunto de actividades muy amplio, no solo de carácter social, no solo de carácter político, sino también de carácter cultural y festivo.