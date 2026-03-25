¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Jueves 26 de Marzo en CDMX y Edomex?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para este jueves 26 y viernes 27 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se prevén mañanas frías y posibilidad de lluvias en algunas zonas.

De acuerdo con el organismo, para este jueves 26 de marzo, la Ciudad de México registrará un amanecer frío con temperaturas cercanas a los 8 grados. Conforme avance el día, el ambiente se tornará templado a cálido, alcanzando máximas de hasta 26 grados con cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias durante la jornada. Por la noche, el termómetro descenderá a alrededor de 14 grados, manteniendo condiciones estables.

En tanto, el viernes 27 de marzo iniciará nuevamente con ambiente frío y temperaturas mínimas de 8 grados. Hacia el mediodía, se prevé un aumento de temperatura hasta los 25 grados, acompañado de nubosidad y lluvias aisladas. Estas precipitaciones disminuirán hacia la noche, cuando la temperatura oscilará entre los 12 y 14 grados.

Alergias Que Incrementan con los Frentes Fríos

Clima para mañana 26 de marzo en Edomex

Por su parte, en el Estado de México, este jueves se espera un amanecer aún más frío, con temperaturas de hasta 4 grados y cielo nublado. Durante la tarde, el ambiente será templado con máximas de 21 grados y se pronostican lluvias que podrían extenderse hacia la noche.

Para el viernes 27, la entidad mantendrá mañanas frías con temperaturas mínimas de 4 grados. Por la tarde, el termómetro podría alcanzar los 24 grados, con presencia de lluvias que persistirán durante la noche, cuando se prevén temperaturas cercanas a los 13 grados.

El SMN recomendó a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y las lluvias previstas.

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