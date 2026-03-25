¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Jueves 26 de Marzo en CDMX y Edomex?
N+
Se prevén mañanas frías y posibilidad de lluvias en algunas zonas
COMPARTE:
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para este jueves 26 y viernes 27 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se prevén mañanas frías y posibilidad de lluvias en algunas zonas.
De acuerdo con el organismo, para este jueves 26 de marzo, la Ciudad de México registrará un amanecer frío con temperaturas cercanas a los 8 grados. Conforme avance el día, el ambiente se tornará templado a cálido, alcanzando máximas de hasta 26 grados con cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias durante la jornada. Por la noche, el termómetro descenderá a alrededor de 14 grados, manteniendo condiciones estables.
En tanto, el viernes 27 de marzo iniciará nuevamente con ambiente frío y temperaturas mínimas de 8 grados. Hacia el mediodía, se prevé un aumento de temperatura hasta los 25 grados, acompañado de nubosidad y lluvias aisladas. Estas precipitaciones disminuirán hacia la noche, cuando la temperatura oscilará entre los 12 y 14 grados.
Clima para mañana 26 de marzo en Edomex
Por su parte, en el Estado de México, este jueves se espera un amanecer aún más frío, con temperaturas de hasta 4 grados y cielo nublado. Durante la tarde, el ambiente será templado con máximas de 21 grados y se pronostican lluvias que podrían extenderse hacia la noche.
Para el viernes 27, la entidad mantendrá mañanas frías con temperaturas mínimas de 4 grados. Por la tarde, el termómetro podría alcanzar los 24 grados, con presencia de lluvias que persistirán durante la noche, cuando se prevén temperaturas cercanas a los 13 grados.
El SMN recomendó a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y las lluvias previstas.
Historias recomendadas: