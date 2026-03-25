¿Vuelve Doble Hoy No Circula 26 de Marzo 2026? Para Estos Carros Hay Restricción en CDMX-Edomex

La contaminación y el calor tienen en vilo a la CDMX y el Edomex ante la posibilidad de que vuelva la Contingencia Ambiental y con esto active el Doble Hoy No Circula para este jueves. Para que sepas si mañana puedes salir de casa en carro, en N+ te decimos cómo aplica el Hoy No Circula este 26 de marzo de 2026, así como qué engomados y placas se deben quedar en casa.

Recuerda que este programa se basa en el color del engomado, terminación de placa y número de holograma de los vehículos para determinar si pueden salir del garaje y transitar por calles del Valle de México.

De hecho, para evitar que te multen por no respetar el Hoy No Circula en el Valle de México, ya te explicamos qué vehículos no circulan este miércoles 25 de marzo, así como a qué hora se acaba la restricción.

De modo que cada día de la semana se suspende la circulación de un color de engomado y número de placa distinto, para promover la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.

Video: Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Miércoles 25 de Marzo 2026 en CDMX y Edomex?

¿Vuelve Doble Hoy No Circula el 26 de marzo de 2026? Así aplica restricción en CDMX y Edomex

Para determinar si se activa la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México se hace un monitoreo constante de la calidad del aire. De hecho, hasta las 15:00 horas de este miércoles este índice se reportaba como "aceptable" en el Valle de México y zona conurbada.

Mientras que en la estación Iztapalapa la calidad del aire fue calificada como "Buena", en las estaciones de la FES Acatlán y Tláhuac se reporta como "Mala".

Dado que no hay un riesgo latente para la población por contaminación, se determinó no activar el Doble Hoy No Circula, por lo que este jueves el programa operará en su versión habitual, entre las 05:00 y 22:00 horas.

De modo que este jueves 26 de marzo de 2026 dejan de circular los vehículos con las siguientes características:

Autos con ENGOMADO VERDE, terminación de PLACA 1 y 2, así como HOLOGRAMA 1 y 2.

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De acuerdo con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos para quienes no aplica esta restricción vehicular son aquellos que tienen holograma 0 o 00, así como híbridos y eléctricos.

Mientras que las motocicletas tienen permitido circular en calles de CDMX y Edomex, sin importar la terminación de su placa. Aunque en la Fase 2 sí se restringe la circulación del 50% de las motos, en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

Video: Verificación de Autos Híbridos 2026: Requisitos Obligatorios para Conservar Placa Verde en CDMX

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