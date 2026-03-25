¿Qué Pasó en Paradero de Metro Universidad? Denuncian en Video Presunto Abuso Policial en CDMX

Un nuevo video de presunto abuso policial se difundió en redes sociales, en esta ocasión sobre hechos ocurridos en las inmediaciones de la estación Universidad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Aquí te contamos qué ocurrió y qué informó al respecto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

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Video de presunto abuso policial

En redes sociales se dio a conocer un video donde tres policías sometieron a un hombre en el paradero del Metro Universidad de la Línea 3, en la alcaldía Coyoacán.

En la grabación se pudo observar el momento exacto en que los uniformados sujetaron a un hombre que se resistía a ser detenido.

Mientras tanto, otro hombre y una mujer intervinieron para defenderlo. Y luego de varios segundos de tensión, dos de los policías y el detenido cayeron al suelo y ahí forcejaron nuevamente.

El otro hombre, por su parte, comenzó a discutir a empujones con el tercer oficial que permaneció de pie. “Es una chava”, le señalaban al policía.

La discusión y empujones siguieron por varios minutos. Usuarios de internet calificaron el hecho como otro caso de presunto abuso policial en el transporte público.

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¿Qué sucedió, de acuerdo con SSC?

Sobre el hecho, la SSC informó que el pasado 23 de marzo, alrededor de las 23:40 horas, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) realizaban trabajos de seguridad y vigilancia en el CETRAM Universidad, cuando “observaron a un sujeto que realizaba sus necesidades fisiológicas al exterior de un módulo del paradero”.

Por ello, agregó, los uniformados se acercaron a informarle que sería remitido ante el Juez Cívico.

De acuerdo con la Policía capitalina, en ese momento dos personas se aproximaron a los uniformados y comenzaron a agredirlos para impedir la detención.

Enseguida se congregaron más personas, rodearon la patrulla y se sentaron en el cofre para impedir la labor policial, dijo la SSC.

“Luego de controlar la situación y tras un diálogo con los inconformes, se acordó la liberación de dos de los detenidos; en tanto, un hombre de 22 años y una mujer de 21 años de edad fueron puestos a disposición del Juez Cívico y tras pagar la multa, se retiraron del lugar”, agregó.

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Con información de N+.

spb