Clima: ¿Lloverá Hoy, Domingo 12 de Octubre en la CDMX y el Edomex?

Durante la última semana, la Ciudad de México y el Estado de México han registrado lluvias fuera de lo común, con precipitaciones intensas, calles anegadas y múltiples reportes de afectaciones en vialidades y servicios.

Este comportamiento climático, asociado a fenómenos como frentes fríos atípicos y humedad remanente de ciclones, ha generado incertidumbre entre los habitantes del Valle de México, quienes se preguntan si las lluvias continuarán este fin de semana.

Especialistas del IPN Advierten que Seguirán Lluvias Atípicas en CDMX

Para este domingo 12 de octubre, el pronóstico indica que el cielo se mantendrá medio nublado durante gran parte del día en la zona metropolitana. La mañana se presentará con ambiente fresco a frío, acompañado de bancos de niebla en zonas altas, lo cual podría reducir la visibilidad en tramos carreteros.

Conforme avance el día se espera un ambiente templado a cálido con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Pronóstico de lluvias para el resto del país

Lluvias torrenciales : Sonora (oeste y centro)

: Sonora (oeste y centro) Intensas : Chihuahua (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte)

: Chihuahua (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte) Muy fuertes : Chiapas

: Chiapas Fuertes a muy fuertes : Baja California Sur y Durango

: Baja California Sur y Durango Fuertes : Nayarit y Jalisco

: Nayarit y Jalisco Chubascos y lluvias fuertes: Oaxaca, Guerrero y la Península de Yucatán

