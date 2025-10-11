"No Tenemos Nada, Ni Qué Comer", Habitante del Álamo en Veracruz Tras Las Inundaciones

Tras tres días consecutivos de lluvias intensas, el municipio de Álamo, en Veracruz, enfrenta una de las peores inundaciones. Las aguas del río Pantepec se desbordaron, provocando que el nivel alcanzara hasta dos metros de altura en diversas zonas habitacionales. Las viviendas permanecen anegadas, mientras los habitantes intentan rescatar lo poco que quedó de sus pertenencias.

Álamo, Veracruz: Ejercito Mexicano Implementa Plan DN-III-E por Inundaciones y Rescates

Entre las colonias que se encuentran ubicadas cerca del río Pantepec y que sufrieron los mayores estragos por el desbordamiento se encuentran Villas de San Clemente, Magisterial, López Portillo, Ampliación López Portillo, Lombardista, Jacarandas, Arboledas, Niños Héroes, Pozo 50, Colonia Pantepec, Luis Donaldo Colosio, Santa Cruz, Bella Vista y Ribera. También se reportaron inundaciones en Benito Juárez, Progreso, Unidad y Trabajo, Gabino González, La Unión, Jardín Nuevo, entre otras.

"Lo perdimos todo"

Las imágenes en las calles son desoladoras: colchones flotando, electrodomésticos inservibles y familias enteras caminando entre el lodo y el agua estancada. Juan Cruz, vecino de Álamo, relató la magnitud de la pérdida.

“Se perdió todo, pérdida total, los refris y aparatos todos se mojaron, se acabó todo, no tenemos nada, ni qué comer, ni tomar agua. El agua llegó hasta el nivel de la marquesina del primer piso. Necesitamos víveres, artículos de primera necesidad.”

Protección Civil y el Ejército Mexicano han iniciado labores de apoyo, pero los habitantes piden que se agilice el apoyo. Se requiere con urgencia el envío de víveres, agua potable, medicamentos y cobijas.

Mientras tanto, la población intenta organizarse para enfrentar los días siguientes, sin energía eléctrica, sin alimentos y con la amenaza de enfermedades por el agua contaminada.

