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Tormenta Cae sobre CDMX y Activan Alerta Amarilla: Puntos Afectados por Fuertes Lluvias

Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, en algunos casos acompañada de granizo

Continúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: CuartoscuroContinúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: Cuartoscuro

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