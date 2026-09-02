Tormenta Cae sobre CDMX y Activan Alerta Amarilla: Puntos Afectados por Fuertes Lluvias

Las lluvias fuertes continúan causando estragos en la capital del país. Por tercer día consecutivo, las autoridades de la Ciudad de México encendieron la alerta por la intensificación de las precipitaciones, las cuales ya generan encharcamientos y afectan la movilidad.

Por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó esta tarde la Alerta Amarilla en el sur de la capital.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se prevé que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 18.25 y las 21:00 horas de este miércoles.

Además, se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, en algunos casos acompañada de granizo, lo que puede provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Hasta las 18:25 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa por fuertes lluvias en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

⚠️🌧️ Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la tarde y noche del miércoles 02/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/cA0Jgqo70j — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2026

Esta tarde, se observan lluvias de intensidad moderada a fuerte con actividad eléctrica en Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco, así como precipitaciones débiles en Álvaro Obregón, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Debido a la presencia de lluvia, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó la marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

AMP