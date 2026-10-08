¿Cómo Estará el Clima Mañana Viernes en CDMX? Pronóstico de Lluvias Fuertes Según Hora del Día
La Comisión Nacional del Agua da a conocer a detalle el pronóstico del tiempo de la capital mexicana
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La Ciudad de México (CDMX) ha enfrentado los últimos días un temporal de lluvias que ha azotado diversas alcaldías, por lo que en N+ te informamos si el clima adverso continuará mañana viernes 9 de octubre en la capital mexicana.
Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las actuales condiciones climatológicas se deben al ingreso de humedad de ambos litorales y también a inestabilidad en niveles altos de la atmósfera.
Esos fenómenos meteorológicos, advirtió, ocasionarán lluvias tanto en la CDMX como en Puebla, el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo.
Ante ello, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) brindó más detalles de cómo estará el clima el viernes en la Ciudad de México, a través del Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis.
En primera instancia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó que las lluvias de este jueves se prolongarán toda la madrugada y mañana del viernes. En una gráfica, informó que habrá precipitaciones al menos de las 00:00 a las 06:00 horas.
El Meteorológico Nacional, por su parte, detalló que mañana se prevé en la CDMX cielo medio nublado a nublado durante el día; por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.
Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) acompañadas con descargas eléctricas.
Además, previó temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 22 a 22 grados centígrados. Así como viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del viernes:
Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).
Tarde: Temperatura entre 20 y 22 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.
Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; 60% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 km/h.
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Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.
De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.
Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.
SPB