¿Cómo Estará el Clima Mañana Viernes en CDMX? Pronóstico de Lluvias Fuertes Según Hora del Día

La Ciudad de México (CDMX) ha enfrentado los últimos días un temporal de lluvias que ha azotado diversas alcaldías, por lo que en N+ te informamos si el clima adverso continuará mañana viernes 9 de octubre en la capital mexicana.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las actuales condiciones climatológicas se deben al ingreso de humedad de ambos litorales y también a inestabilidad en niveles altos de la atmósfera.

Esos fenómenos meteorológicos, advirtió, ocasionarán lluvias tanto en la CDMX como en Puebla, el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo.

Ante ello, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) brindó más detalles de cómo estará el clima el viernes en la Ciudad de México, a través del Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis.

Viernes lluvioso

En primera instancia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó que las lluvias de este jueves se prolongarán toda la madrugada y mañana del viernes. En una gráfica, informó que habrá precipitaciones al menos de las 00:00 a las 06:00 horas.

El Meteorológico Nacional, por su parte, detalló que mañana se prevé en la CDMX cielo medio nublado a nublado durante el día; por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) acompañadas con descargas eléctricas.

Además, previó temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 22 a 22 grados centígrados. Así como viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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Detalles del pronóstico del tiempo

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del viernes:

Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 20 y 22 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; 60% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 km/h.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB