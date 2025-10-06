¿Llegará a 100%? Así Está el Nivel del Cutzamala Hoy 6 de Octubre de 2025
Así está el nivel de presas del Sistema Cutzamala hoy, 6 de octubre de 2025
El Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México, se recupera gracias a las lluvias de la actual temporada. Te decimos cómo está su nivel hoy, 6 de octubre de 2025.
De acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las presas se encuentran al 92.52% con un almacenamiento total de 723,970,000 millones de metros cubicos, hasta el corte del 5 de octubre de 2025.
Noticia relacionada: Agua en México: Sistema Cutzamala se Fortalece Mientras Presas Estatales Tienen Niveles Bajos
Niveles de las presas del Sistema Cutzamala
Así se ubica el nivel actual de las tres principales presas del Sistema Cutzamala:
- Villa Victoria: Al 94.10 % de su capacidad, al registrar 174.773 millones de metros cúbicos de agua.
- Valle de Bravo: Está al 92.70 % de su capacidad, al registrar 365.593 millones de metros cúbicos de agua.
- El Bosque: Está al 90.71% de su capacidad, al registrar 183.604 millones de metros cúbicos de agua.
Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dijo que se espera que el Sistema Cutzamala llegue al 95% de su capacidad.
