¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro hoy, Sábado 25 de Abril?

La tarde de hoy, sábado 25 de abril, usuarios de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron severas demoras y saturación en el servicio, particularmente en el tramo que corre de Universidad a Indios Verdes, una de las rutas más concurridas de la red.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, principalmente en X, pasajeros denunciaron que los trenes permanecieron detenidos hasta por 15 minutos en distintas estaciones, lo que generó inconformidad y complicaciones en sus traslados. Entre las estaciones señaladas se encuentran Tlatelolco y Eugenia, donde los usuarios describieron un ambiente sofocante debido a la alta concentración de personas y las elevadas temperaturas registradas durante este fin de semana.

“Hola, ya llevamos 15 minutos en metro Tlatelolco Línea 3”, “¿Qué pasa con la línea tres?”, “¿Por qué está tan lenta?” y “¿Por qué no avanza la Línea 3 dirección Indios Verdes? Llevamos ya varios minutos en Eugenia de ambos lados”, fueron algunos de los mensajes compartidos por los afectados.

La situación se presenta en medio de la primera ola de calor que afecta a la Ciudad de México, lo que ha intensificado la sensación térmica en espacios cerrados como los vagones del metro, agravando la experiencia de los usuarios durante los retrasos.

Ante las quejas, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que se trabaja para agilizar la circulación de trenes en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México. A través de sus canales oficiales, la dependencia indicó que se estaba optimizando la salida de convoyes desde las terminales, con el objetivo de normalizar el servicio lo antes posible.

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