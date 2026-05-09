Concierto de Yuri Gratis en CDMX Hoy 9 de Mayo 2026: ¿A Qué Hora Inicia y Dónde Es el Show?

Yuri celebrará a las mamás con un concierto gratuito en la Ciudad de México hoy, sábado 9 de mayo 2026. Si no te quieres perder su show, te decimos a qué hora inicia y dónde es la presentación.

Y es que, como parte de la gran oferta cultural que tiene la capital del país, se anunciaron presentaciones con motivo del Día de las Madres 2026 en diversas alcaldías del país, como en la Gustavo A. Madero, donde se presentó Lucero.

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¿A qué hora y dónde es el concierto gratis de Yuri en CDMX?

La cantante "La Maldita Primavera" tendrá una presentación gratuita este sábado 9 de mayo 2026 en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza.

La intérprete veracruzana llevará su gira "Icónica Recargado", que es un compilado de sus más grandes éxitos, acompañada de nuevos vestuarios y coreografías.

Este show será completamente gratuito y podrás disfrutarlo en punto de las 19:30 horas, pero, en caso de que quieras encontrar el mejor lugar y no perderte ninguna de las actividades del evento, te recomendamos llegar a las 18:00 horas, pues habrá actos musicales previos.

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DMZ