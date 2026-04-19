Convocan Hoy al “Croquetón para los Franciscanitos” en el Refugio Franciscano de Cuajimalpa

Este domingo 19 de abril, colectivos animalistas llevarán a cabo el “Croquetón para los franciscanitos” en el Refugio Franciscano AC, ubicado en la carretera México-Toluca, kilómetro 16, en la colonia Vista Hermosa de la Ciudad de México. La iniciativa tiene como objetivo recaudar alimento en especie, así como insumos de limpieza para apoyar a los cientos de animales que actualmente dependen de este espacio.

Además de la colecta, los organizadores buscan generar un punto de encuentro para la convivencia y la colaboración entre ciudadanos, voluntarios y asociaciones dedicadas al bienestar animal. La jornada pretende reforzar la solidaridad hacia perros y gatos en situación vulnerable, muchos de ellos rescatados de abandono o maltrato.

Desalojan Refugio Franciscano

El evento ocurre en un contexto marcado por la reciente crisis que enfrentó el refugio. En diciembre de 2025, el Refugio Franciscano AC cerró tras un desalojo ejecutado durante la madrugada del día 11, derivado de una disputa legal por el predio con la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama. Como resultado, cerca de mil perros y gatos fueron retirados del lugar ante señalamientos de presuntas condiciones de hacinamiento.

Posteriormente, a inicios de enero de 2026, más de 900 animales fueron reubicados en distintos espacios. De ellos, al menos 304 fueron trasladados a un albergue privado situado en la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Este proceso implicó la movilización de voluntarios y organizaciones que colaboraron en el resguardo temporal de los ejemplares.

Para abril de 2026, autoridades y representantes del refugio informaron que, tras diversos acuerdos, los animales regresarían gradualmente a su ubicación original en Cuajimalpa. En este contexto, el “Croquetón” busca contribuir a mejorar sus condiciones de estancia y asegurar el abasto de recursos básicos para su cuidado.

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