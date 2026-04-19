¿A Qué Hora Es la Marcha Generación Z CDMX Hoy 19 de Abril 2026?: Ruta y Calles Afectadas

Este domingo 19 de abril se llevará a cabo la Marcha de la Generación Z en calles de la Ciudad de México, una movilización convocada por jóvenes que buscan visibilizar diversas problemáticas sociales y exigir cambios estructurales en el país.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, los participantes marcharán del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino con el objetivo de demandar la construcción de un México más justo, transparente y democrático, así como libre de corrupción, homicidios y de la crisis de desapariciones que afecta a miles de familias.

Los organizadores informaron que la movilización iniciará a las 11:00 de la mañana y avanzará por vialidades principales del centro de la capital, por lo que se prevé afectaciones a la circulación en la zona durante varias horas.

¿Que pide la Generación Z?

Entre las principales exigencias destaca la implementación de acciones integrales para combatir la violencia en el país. En ese sentido, solicitan la creación de un plan nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, la puesta en marcha de operativos coordinados con fuerzas federales y el fortalecimiento de la presencia de seguridad en distintas regiones.

Asimismo, piden mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades mediante la transparencia en los resultados de las estrategias de seguridad.

Marchas de la Generación Z en CDMX

Esta no es la primera vez que el colectivo impulsa una movilización. El pasado 13 de diciembre, una protesta similar reunió a cerca de 150 personas, lo que reflejó una participación limitada en comparación con otras convocatorias recientes.

Sin embargo, el antecedente más relevante ocurrió el 15 de noviembre de 2025, cuando el colectivo “Generación Z México” realizó su primera marcha de gran escala en la Ciudad de México. En esa ocasión, la participación fue diversa, con asistentes de distintas edades, y de acuerdo con cifras del gobierno capitalino, se congregaron alrededor de 17 mil personas.

Cabe destacar, que la Generación Z, también conocida como centennials, comprende generalmente a los nacidos entre 1997 y 2012. En 2026, esto abarca edades aproximadamente entre los 14 y 29 años.

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