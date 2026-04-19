Frente Frío 45 Llega a México; Provocará Hoy Una Tormenta Negra: Lista de Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó este domingo 19 de abril sobre lluvias fuertes en diversas regiones del país, algunas de ellas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. De acuerdo con el organismo, al menos dos estados enfrentarán precipitaciones de gran intensidad, mientras que en otras 20 entidades se prevén lluvias de menor magnitud.

El fenómeno está relacionado con el avance del frente frío número 45, que se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional. Este sistema interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con la corriente en chorro subtropical y divergencia en altura, lo que favorecerá condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes en Coahuila y San Luis Potosí, además de chubascos en Zacatecas. En todas estas regiones, las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. También se esperan lluvias aisladas en Chihuahua y Durango.

El SMN advirtió además sobre la posible formación de torbellinos o incluso tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales. A esto se suma un descenso de temperatura durante la tarde y noche en el norte y noreste del país, provocado por la masa de aire polar asociada al sistema frontal.

¿Qué es una tormenta negra?

En cuanto al término “tormenta negra”, especialistas explican que no forma parte de la clasificación oficial en México. Este concepto proviene del sistema de alertas del Observatorio de Hong Kong, donde se utiliza para referirse a lluvias extremadamente intensas que superan los 70 milímetros y pueden provocar inundaciones severas.

En México, aunque no se emplea esta denominación, fenómenos similares se clasifican como lluvias torrenciales, ciclones tropicales o huracanes, dependiendo de su origen e intensidad.

Clima para hoy 19 de abril: ¿Dónde lloverá?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (norte, centro y sur) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte y este), San Luis Potosí (norte y centro), Puebla (norte), Veracruz (centro) y Chiapas (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Campeche y Quintana Roo.

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