¿Cuándo Volverá a Caer Granizada en Edomex y CDMX Esta Semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para la Ciudad de México y el Estado de México del 10 al 13 de marzo, periodo en el que se prevén lluvias vespertinas, posible caída de granizo y un descenso de temperaturas durante las noches.

De acuerdo con el organismo, para este martes 10 de marzo en la Ciudad de México se esperan temperaturas máximas de entre 25 y 27 grados Celsius, con cielo parcialmente nublado y lluvias aisladas por la tarde. Durante la noche, el ambiente será más fresco, con temperaturas que podrían descender hasta los 14 grados.

Para el miércoles 11 de marzo se pronostican lluvias acompañadas de posible caída de granizo en distintos puntos de la capital. La temperatura máxima rondará los 25 grados, mientras que por la noche el termómetro volverá a descender hasta los 14 grados.

El jueves 12 de marzo, los capitalinos nuevamente deberán tomar precauciones ante la presencia de lluvias aisladas durante la tarde; sin embargo, en esta ocasión no se prevé granizo. Las condiciones se mantendrán similares para el viernes 13 de marzo, cuando también se esperan precipitaciones ligeras y cielo nublado en algunas zonas de la capital.

Clima para el Edomex

En el caso del Estado de México, el SMN prevé que este martes 10 de marzo se registren lluvias acompañadas de granizo en algunas regiones, con un descenso considerable de la temperatura durante la noche, cuando el termómetro podría marcar hasta 9 grados Celsius.

Para el miércoles 11 de marzo se pronostican chubascos y un ambiente frío al anochecer, con temperaturas cercanas a los 8 grados. Mientras que el jueves 12 de marzo se mantiene la probabilidad de lluvias y caída de granizo, además de bajas temperaturas nocturnas.

Para el viernes 13 de marzo se esperan temperaturas vespertinas de entre 20 y 22 grados, con lluvia ligera por la tarde y un ambiente frío por la noche, cuando las temperaturas podrían ubicarse entre los 8 y 10 grados Celsius.

