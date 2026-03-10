Autobús Se Incendia en Suiza: Reportan Varios Pasajeros Muertos y Otros Gravemente Heridos
Autoridades reportaron que un camión de pasajeros se incendió en Kerzers, Friburgo; el saldo es de varios muertos y heridos
Un autobús con pasajeros a bordo se incendió este martes 10 de marzo en Friburgo, Suiza dejando un saldo de varios muertos y otros gravemente heridos. Las autoridades señalaron que se desconocen las causas del siniestro.
El incendio del vehículo ocurrió en Kerzers, Friburgo, indicó la policía en una publicación en redes sociales: "Varias personas resultaron heridas y varias fallecieron".
"La intervención de los equipos de rescate está en curso. Por el momento se desconocen las causas" del incendio, agregaron.
Incendio de camión en Suiza: helicóptero trasladó a varios heridos hasta el hospital
La policía dijo que el incidente ocurrió en Murtenstrasse, la calle principal de esta pequeña localidad situada a 20 kilómetros de la capital suiza, Berna. Además las autoridades pidieron a la población que se mantuviera alejada de la zona y siguiera las instrucciones de los equipos de emergencia.
De igual modo se informó que al menos tres pasajeros fueron trasladados en helicóptero hasta un hospital especializado debido a la gravedad de sus lesiones.
