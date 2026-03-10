Balacera en la Chamapa-Lechería Hoy: Matan a Tiros a Trailero que Intentó Evitar Asalto 

La mañana de hoy, 10 de marzo de 2026, hombres armados asesinaron a balazos al conductor de un tráiler sobre la autopista Chamapa-Lechería, en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 20 de la vialidad, perímetro del pueblo de San Matero Nopala, hasta donde se trasladaron elementos de la Guardia Nacional, servicios periciales y otros miembros de los servicios de emergencia.

¿Qué pasó en la Chamapa-Lechería?

De acuerdo con los primeros informes, una unidad de carga fue interceptada por sujetos armados que le intentaron cerrar el paso.

Sin embargo, el conductor no se detuvo y los hombres comenzaron a disparar en varias ocasiones contra la cabina del tráiler.

Debido a la balacera, el chofer de entre 35 y 45 años de edad murió en el sitio. Su copiloto se refugió y posteriormente avisó y solicitó ayuda de elementos de la Guardia Nacional asignados a la seguridad en la zona.

Peritos realizan diligencias correspondientes

Al sitio también acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que realizó las diligencias correspondientes.

Como parte de las acciones y protocolos, los servicios periciales realizaron el levantamiento del cuerpo; asimismo, se enganchó el tráiler y se trasladó al anfiteatro correspondiente.

Debido al cordón de seguridad en la zona, la circulación se vio afectada a lo largo de al menos 10 kilómetros de la autopista Chamapa-Lechería.

Aunque posteriormente se reabrió la circulación, permaneció el rezago vehicular por un prolongado periodo de tiempo.

