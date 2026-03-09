Sacerdote Juan Manuel Zabala Desaparece Tras Celebrar Misa en Chiapas y es Hallado Muerto

El Pbro. Juan Manuel Zavala Madrigal, vicario parroquial de la parroquia San Marcos Evangelista en el municipio de Ocotepec, Chiapas, desapareció la noche del domingo 8 de marzo tras celebrar una misa en la comunidad de San Andrés Carrizal.

Su cuerpo fue localizado este lunes 9 de marzo en las inmediaciones del Centro Ecoturístico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla. La Arquidiócesis de Tuxtla confirmó el fallecimiento en un comunicado.

La última misa: Lo que pasó la noche del domingo

De acuerdo con medios locales de Chiapas, alrededor de las 19:00 horas del domingo, el presbítero partió de la parroquia San Marcos Evangelista rumbo a San Andrés Carrizal para oficiar una ceremonia religiosa.

Tras concluir la misa, Zavala Madrigal inició el viaje de regreso a Ocotepec, pero nunca llegó a su destino. Su desaparición fue reportada esa misma noche.

El hallazgo en Coapilla

Según la información recibida por las autoridades civiles y difundida por la Arquidiócesis de Tuxtla, el cuerpo del sacerdote fue localizado en las inmediaciones del Centro Ecoturístico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla. Las circunstancias que rodearon su muerte no han sido esclarecidas. La institución señaló que "las autoridades correspondientes realizan las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho."

La Iglesia pide que se aclare todo

La Arquidiócesis de Tuxtla emitió un comunicado este lunes en el que expresó su condolencia a los familiares del sacerdote, a la comunidad parroquial de San Marcos Evangelista y a los fieles afectados por la pérdida.

La institución también fijó su postura frente a las autoridades:

"La Arquidiócesis de Tuxtla confía en que las autoridades competentes realizarán las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido."

