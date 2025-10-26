¿Cuándo Reabrirá la Línea 1 del Metro de Observatorio a Pantitlán? Revelan Hoy Fecha Exacta

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que la Línea 1 del Metro, que corre de Observatorio a Pantitlán, reabrirá el próximo 16 de noviembre de 2025, tras una profunda renovación integral de su infraestructura.

El anuncio fue realizado durante el recorrido de supervisión que la mandataria capitalina realizó junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y otros funcionarios federales y locales, en la Terminal Observatorio, donde también se revisaron los avances del Tren Interurbano México–Toluca “El Insurgente”.

“El 16 de noviembre se abre la Línea 1 del Metro para todos los usuarios, desde Pantitlán hasta el complejo Observatorio”, informó Brugada, quien destacó el trabajo conjunto entre autoridades locales y federales para concluir las obras que permitirán reactivar una de las líneas más importantes del sistema de transporte capitalino.

Observatorio tendrá conexión con Tren El Insurgente

La jefa de Gobierno subrayó que la renovación de la Línea 1 representa un hito en la modernización del Metro, pues incluyó la sustitución total de vías, sistemas de control, cableado, señalización y trenes de nueva generación, lo que mejorará la seguridad, eficiencia y confort de los más de 500 mil usuarios diarios que la utilizan.

Durante el acto, Brugada agradeció a la presidenta Sheinbaum y al personal técnico del Metro por su compromiso con la transformación del transporte público de la capital, y destacó que la estación Observatorio será un centro estratégico de conexión con el Tren Insurgente y otros medios de movilidad.

Con esta reapertura, el Gobierno de la Ciudad de México prevé reducir los tiempos de traslado, aumentar la frecuencia de los trenes y ofrecer un servicio más confiable y sustentable para los capitalinos.

