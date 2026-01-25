Activan Alerta por Temperaturas de 4 Grados y Lluvias en CDMX Para Mañana, Lunes 26 de Enero

Ante el pronóstico de temperaturas bajas que se ha presentado en los últimos días, y como parte de las acciones preventivas para proteger a la población, se activó la alerta amarilla en la demarcación Tlalpan debido a las condiciones climatológicas previstas para la madrugada y la mañana del lunes 26 de enero de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados centígrados, lo que representa un riesgo principalmente para niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias. El frío intenso puede favorecer padecimientos como infecciones respiratorias, por lo que es fundamental extremar precauciones y reforzar las medidas de autocuidado.

Entre las principales recomendaciones se encuentra abrigarse adecuadamente, poniendo especial atención en cubrir nariz y boca para evitar la exposición directa al aire frío. Asimismo, se sugiere evitar cambios bruscos de temperatura, ya que estos pueden afectar la salud, especialmente al salir de espacios cerrados hacia el exterior.

A cuidarse todos

También se recomienda ingerir abundante agua, así como consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico durante la temporada de frío. Estas medidas son clave para mantener el bienestar general y reducir el riesgo de enfermedades.

En cuanto al cuidado animal, se hace un llamado a la población para resguardar a las mascotas del frío, evitando dejarlas a la intemperie durante las horas de menor temperatura, ya que también son vulnerables a las condiciones climáticas extremas.

Además del frío, para la tarde de este lunes se espera cielo nublado, con lluvias aisladas, mientras que durante la noche podrían presentarse bancos de niebla, lo que podría reducir la visibilidad. Ante este escenario, se recomienda tomar precauciones adicionales, especialmente al transitar por la zona.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada y a seguir las recomendaciones preventivas, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la salud durante esta temporada de frío.

