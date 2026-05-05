¿Cuándo Termina esta Nueva Ola de Calor en CDMX? Este Día Baja la Temperatura

¡Toma precauciones! La Ciudad de México (CDMX) nuevamente estará varios días bajos los efectos de otra onda de calor, por lo que aquí te decimos cuánto durará este fenómeno meteorológico en la capital mexicana.

Además, te compartimos los consejos de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para enfrentar las altas temperaturas y evitar daños a la salud.

¿Sabías que?

Una onda de calor es un periodo de más de tres días consecutivos con temperaturas por arriba del promedio.

es un periodo de más de tres días consecutivos con temperaturas por arriba del promedio. Se debe a la presencia de un anticiclón en niveles altos de la atmósfera, el cual favorece un ambiente diurno muy caluroso sobre varias regiones del país.

en niveles altos de la atmósfera, el cual favorece un ambiente diurno muy caluroso sobre varias regiones del país. Es más frecuente en las ciudades por la deforestación y la contaminación.

por la deforestación y la contaminación. Puede ocasionar efectos adversos en la población: insolación, desmayos, golpe de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades en la piel.

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¿Cuándo termina la nueva onda de calor?

A través de un aviso especial, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX indicó que la nueva onda de calor inicia hoy, 5 de mayo de 2026, y durará hasta el viernes 8 de mayo.

La dependencia capitalina advirtió que en este periodo se prevén temperaturas diarias máximas muy calurosas, de 29 a 32 °C en la mayor parte de la Ciudad de México.

Además, durante estos días se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y lluvias aisladas por la tarde.

Video: Nueva Ola de Calor Llega a CDMX: ¿A Cuánto Subirá la Temperatura?

Recomendaciones ante calor extremo

La CNPC alertó por su parte que las ondas de calor pueden elevar la temperatura por varios días consecutivos, provocando deshidratación, golpes de calor y afectaciones a la salud.

Por ello, emitió recomendaciones para actuar antes, durante y después de estos periodos de calor extremo:

Antes: Prepárate para temperaturas extremas.

Mantente informado sobre los avisos de calor.

Asegura disponibilidad de agua potable.

Identifica espacios frescos o sombreados.

Revisa el funcionamiento de ventiladores o sistemas de enfriamiento.

Durante: Mantente hidratado y fresco.

Bebe agua simple con frecuencia, aunque no tengas sed.

Evita bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Usa ropa ligera, de colores claros y protege tu cabeza del sol.

Evita actividades físicas entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Permanece en lugares frescos y ventilados.

Presta especial atención a niñas, niños, personas mayores y enfermas.

Después: Recupera y vigila tu salud.

Continúa hidratándote.

Reanuda actividades físicas de forma gradual.

Acude a revisión médica si presentas mareo, debilidad o fiebre.

Mantente atento a nuevos avisos de temperatura.

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Con información de N+.

spb