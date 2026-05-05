Pronóstico del Tiempo MARTES 5 de Mayo de 2026: 27 Estados Serán Afectados por Onda de Calor
N+
También se esperan rachas fuertes con posibles tolvaneras, así como chubascos y lluvias con descargas eléctricas en distintos estados del país
COMPARTE:
Para este martes 5 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se mantendrá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana.
Las autoridades señalaron que prevalecerá la onda de calor en zonas de 22 entidades, iniciando a partir de este día en Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco (sur), Campeche (norte) y Yucatán (suroeste).
También se esperan rachas de viento de 60 a 80 km/h con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, y lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Chihuahua.
Habrá viento con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León y Tamaulipas, y de 30 a 50 km/h en Coahuila; así como lluvias aisladas en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Finalmente, se esperan chubascos con posibles descargas eléctricas en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Así como lluvias aisladas en Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias en el país
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas
- Mayores a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa (centro) y Guerrero (noroeste).
- De 40 a 45 °C: Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (oeste, centro y este), Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y oeste), Coahuila (este y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte).
Temperaturas mínimas
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México y Puebla (noreste).
Clima en el Valle de México
Se espera cielo despejado y ambiente de fresco a templado al amanecer; frío en zonas altas. Presencia de bruma en el transcurso del día.
Por la tarde, ambiente cálido a caluroso con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México.
La temperatura mínima en la CDMX será de 15 a 17 °C y la máxima de 29 a 31 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 24 a 26 °C.
Por otra parte, prevalecerá la onda de calor en Ciudad de México (norte) y Estado de México (centro y suroeste).
Historias recomendadas:
- EUA Ataca Una Embarcación en el Caribe y Mata a Dos Presuntos "Narcoterroristas"
- Telescopio James Webb Analiza por Primera Vez la Superficie del Mundo Rocoso LHS 3844 b
- Vinculan a Proceso a Audias "N", "El Jardinero", Líder Regional del CJNG
Con información de Conagua
ICM