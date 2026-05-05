Inicio Nacional Clima Pronóstico del Tiempo MARTES 5 de Mayo de 2026: 27 Estados Serán Afectados por Onda de Calor

Pronóstico del Tiempo MARTES 5 de Mayo de 2026: 27 Estados Serán Afectados por Onda de Calor

|

N+

-

También se esperan rachas fuertes con posibles tolvaneras, así como chubascos y lluvias con descargas eléctricas en distintos estados del país

Pronóstico del Tiempo MARTES 5 de Mayo de 2026: 27 Estados Serán Afectados por Onda de Calor

Dos mujeres se protegen con sombrillas ante las altas temperaturas, en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

Para este martes 5 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se mantendrá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana.

Las autoridades señalaron que prevalecerá la onda de calor en zonas de 22 entidades, iniciando a partir de este día en Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco (sur), Campeche (norte) y Yucatán (suroeste). 

También se esperan rachas de viento de 60 a 80 km/h con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, y lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Video: Volverán a Sentirse en Todo México los Efectos de una Ola de Calor

Habrá viento con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León y Tamaulipas, y de 30 a 50 km/h en Coahuila; así como lluvias aisladas en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. 

Finalmente, se esperan chubascos con posibles descargas eléctricas en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Así como lluvias aisladas en Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias en el país

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

  • Mayores a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa (centro) y Guerrero (noroeste).
  • De 40 a 45 °C: Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (oeste, centro y este), Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y oeste), Coahuila (este y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).
  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte).

Temperaturas mínimas

  • De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
  • De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México y Puebla (noreste).

Clima en el Valle de México

Se espera cielo despejado y ambiente de fresco a templado al amanecer; frío en zonas altas. Presencia de bruma en el transcurso del día. 

Por la tarde, ambiente cálido a caluroso con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México. 

La temperatura mínima en la CDMX será de 15 a 17 °C y la máxima de 29 a 31 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 24 a 26 °C. 

Por otra parte, prevalecerá la onda de calor en Ciudad de México (norte) y Estado de México (centro y suroeste). 

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM

Tu prueba Premium ha finalizado
Pronóstico del tiempoCalor en MéxicoLluvias e Inundaciones
Inicio Nacional Clima Pronostico del tiempo hoy martes 5 mayo 2026 asi esta clima México