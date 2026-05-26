Abren Exposición sobre Juan Gabriel en el Museo Universitario del Chopo

El Museo Universitario del Chopo abrirá una exposición donde analizará el impacto cultura de Juan Gabriel, el “Divo de Juárez”

Juan Gabriel tendrá exposición en el Museo Universitario del ChopoJuan Gabriel tendrá exposición en el Museo Universitario del Chopo. Foto: Cuartoscuro

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Descubre el legado de Juan Gabriel en el Museo del Chopo. Una exposición única que explora su impacto cultural y disidencia a través de artistas mexicanos contemporáneos.

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