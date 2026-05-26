Abren Exposición sobre Juan Gabriel en el Museo Universitario del Chopo

El Museo Universitario del Chopo será hogar de una exposición sobre Juan Gabriel. Con el nombre Un lugar de ambiente. Legado y disidencia, la exposición analizará la historia y el impacto cultural del “Divo de Juárez” desde la mirada de artistas contemporáneos mexicanos.

Museo del Chopo reunirá exposición sobre Juan Gabriel, visto desde el arte

La exposición abrirá sus puertas el próximo jueves 28 de mayo en el recinto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicado en el corazón de Santa María la Ribera. Al respecto, el Museo Universitario del Chopo explicó:

“A diez años del fallecimiento de El Divo, se revisita su figura en la intersección entre cultura popular y disidencias, donde su legado se revela como fuente de inspiración, autenticidad y cuestionamiento insolente”.

Cabe señalar que esta exposición colectiva es parte del 39 Festival Internacional por la Diversidad Sexual y la curaduría estuvo a cargo de Carlos Segoviano, en diálogo con Abril Castro.

Los principales artistas de México se reúnen para celebrar a Juan Gabriel

Entre los artistas participantes se encuentran algunos de los más distinguidos expositores del arte mexicano actual. Tal es el caso de Fabián Cháirez, quien saltó a la fama con el cuadro La Revolución, del año 2014, donde presentaba un retrato afeminado de Emiliano Zapata. La apuesta fue redoblada con la exposición La Venida del Señor, donde mezcló iconografía eclesiástica en contextos homoeróticos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Exposición del Artista Plástico Fabián Cháirez Ha Provocado Críticas y Protestas

No menos llamativa será la participación del fotógrafo Santiago Arau. El artista de 46 años ha construido una prolífica carrera alrededor de la fotografía paisajística, que con frecuencia revela detalles insospechados de una ciudad para los propios habitantes que la recorren a pie.

También participará en la exposición Terry Holiday, legendaria figura trans de la Ciudad de México. Además de ser actriz (como lo demostró en La montaña sagrada) y vedette, Holiday es una de las artistas más representativa de la comunidad LGBT en el país.