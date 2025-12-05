Decomisan en la Central de Abasto un Millonario Cargamento de Cigarros Ilegales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ejecutaron un operativo conjunto este jueves en seis locales comerciales de la Central de Abasto, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, donde se aseguraron productos de tabaco que no cumplen con la normatividad mexicana.

De acuerdo con un comunicado emitido por la SSC, el operativo resultó en el decomiso de 12 mil 11 cajetillas de cigarros de diversas marcas, equivalentes a 401 mil 380 cigarrillos individuales. Las autoridades estimaron el valor total de la mercancía asegurada en un millón 700 mil 935 pesos.

El operativo se realizó tras trabajos de inteligencia que permitieron identificar los seis inmuebles donde se comercializaban los productos. Durante las verificaciones, el personal del IMPI determinó que los cigarros incautados carecen de cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas en materia sanitaria y aduanera, características que los clasifican como productos apócrifos o importados ilegalmente.

La mercancía decomisada fue trasladada bajo custodia de elementos policiales de la SSC a un inmueble ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde permanecerá en resguardo mientras continúan las investigaciones correspondientes al caso.

