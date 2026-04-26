Denuncian Abuso Sexual en Inmediaciones del Metro Pantitlán; Buscan Identificar al Agresor

Una joven denunció haber sido víctima de abuso sexual en las inmediaciones del Metro Pantitlán, en la Ciudad de México, la mañana del pasado 23 de abril. De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:53 horas, en la calle Fernando López Arias, en la colonia Adolfo López Mateos.

Según relató, un hombre comenzó a seguirla mientras caminaba por la zona y, en cuestión de segundos, se le acercó para acosarla físicamente, tocándola sin su consentimiento. La víctima explicó que todo sucedió de forma repentina, lo que la dejó paralizada ante el miedo y la confusión.

La joven señaló que, tras la agresión, experimentó una mezcla de emociones como rabia, impotencia y una profunda tristeza. Sin embargo, decidió no quedarse en silencio y buscar apoyo para denunciar públicamente lo ocurrido.

Denuncian Abuso Sexual en Inmediaciones del Metro Pantitlán

Difunden rostro del acosador

Como parte de sus acciones, solicitó a vecinos de la zona acceso a cámaras de videovigilancia, con el objetivo de obtener imágenes que permitan identificar al presunto agresor. Con este material, busca difundir el rostro del sujeto y prevenir que otras personas puedan ser víctimas de un ataque similar.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del responsable. La denunciante hizo un llamado a la ciudadanía para compartir cualquier información que contribuya a su identificación, así como a las autoridades para reforzar la seguridad en zonas de alta afluencia.

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