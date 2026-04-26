¿Habrá Doble No Circula Mañana 27 de Abril? Así Será Restricción en CDMX-Edomex por Contingencia

Recién se activó la Contingencia Ambiental y debido a que muchas personas tienen dudas de si habrá Doble Hoy No Circula mañana lunes 27 de abril 2026, acá te damos el anuncio más reciente de la CAMe (Comisión Ambiental de la Megalópolis) y qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex por el programa de restricción vehicular.

Este sábado se activó la Fase 1 de Contingencia en CDMX y Edomex por primera vez en el mes. Eso obligó a las autoridades ambientales a tener que implementar el Doble No Circula en el Valle de México. Ahora, los automovilistas dependen de cuánto mejor la calidad del aire, de lo contrario se mantendrán las restricciones vehiculares adicionales.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe mantenga las medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Debido a que el riesgo de contaminación aún es alto para la población, la CAMe decidió mantener la Fase 1 de Contingencia para este domingo 26 de abril en el Valle de México, por eso te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula lunes 27 de abril 2026?

Debido a que hasta el momento sigue la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra activo durante este domingo. Aún no se anuncia si este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales o adicionales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 26 de abril 2026.

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Doble Hoy No Circula 27 de abril 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

En caso de que la CAMe mantenga el Doble Hoy No Circula lunes 27 de abril 2026, los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Todos los carros con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1, cuyo último número de placa sea NON : 1, 3, 5, 7 y 9.

: 1, 3, 5, 7 y 9. Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placas 5 o 6 .

. Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación.

Si se levanta la Contingencia Ambiental, el Hoy No Circula 27 de abril 2026 opera con normalidad, lo que significa que se aplican las siguientes restricciones:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

. Autos con terminación de placas 5 o 6 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

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Para saber si se mantiene o se suspende el Doble Hoy No Circula 27 de abril 2026, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que brinde la CAMe durante este domingo, pues será hasta la tarde o noche cuando sepamos qué carros no circulan en CDMX y Edomex este lunes.

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