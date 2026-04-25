Inicio Estado de México Incendio Consume Inmueble en la Colonia Los Reyes, en Tultitlán, Edomex | Video

Incendio Consume Inmueble en la Colonia Los Reyes, en Tultitlán, Edomex | Video

|

N+

-

Las grandes llamas fueron captadas en video, mientras cuerpos de emergencia laboran en la zona

Captan cómo incendio consume casa en la colonia Los Reyes, Tultitlán

El incendio en la colonia Los Reyes fue captado en video . Foto: Captura

COMPARTE:

Un fuerte incendio se registró la tarde de este sábado en un inmueble ubicado a la altura de El Obelisco de la colonia Los Reyes, en Tultitlán, Estado de México.

En un video fue captado el momento en el que el fuego alcanzó varios metros y generó una densa columna de humo negro, la cual se podía ver a kilómetros del lugar.

Más tarde se reportó que se trataba de una mueblería y, debido a los materiales y objetos que se encontraban al interior, las llamas tuvieron una gran magnitud.

No se reportan heridos

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 16:00 horas ya se registraba la presencia de elementos de emergencia en la zona.

Hasta el momento, no se reportan heridos ni personas fallecidas.

Video: Fuerte Incendio en Colonia Los Reyes Desató Alarma en Tultitlán, Estado de México

Según constató N+, luego de las labores de los cuerpos de emergencia, el fuego fue extinguido en su totalidad poco antes de las 18:00 horas; sin embargo, se reportó la destrucción de la planta alta del inmueble y que las llamas alcanzaron una maderería que estaba en la parte posterior del terreno.

Historias recomendadas:

Atentado con Bomba en Colombia Hoy Deja 14 Muertos y Más de 38 Heridos

¿Primera Ola de Calor 2026 Activó la Contingencia Ambiental Hoy en CDMX y Edomex?
 

Incendios
Inicio Estado de México Incendio consume casa colonia los reyes tultitlan video