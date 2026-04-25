Incendio Consume Inmueble en la Colonia Los Reyes, en Tultitlán, Edomex | Video

Un fuerte incendio se registró la tarde de este sábado en un inmueble ubicado a la altura de El Obelisco de la colonia Los Reyes, en Tultitlán, Estado de México.

En un video fue captado el momento en el que el fuego alcanzó varios metros y generó una densa columna de humo negro, la cual se podía ver a kilómetros del lugar.

Más tarde se reportó que se trataba de una mueblería y, debido a los materiales y objetos que se encontraban al interior, las llamas tuvieron una gran magnitud.

No se reportan heridos

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 16:00 horas ya se registraba la presencia de elementos de emergencia en la zona.

Hasta el momento, no se reportan heridos ni personas fallecidas.

Video: Fuerte Incendio en Colonia Los Reyes Desató Alarma en Tultitlán, Estado de México

Según constató N+, luego de las labores de los cuerpos de emergencia, el fuego fue extinguido en su totalidad poco antes de las 18:00 horas; sin embargo, se reportó la destrucción de la planta alta del inmueble y que las llamas alcanzaron una maderería que estaba en la parte posterior del terreno.

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