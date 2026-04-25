Actualización Contingencia Ambiental HOY 25 de Abril 2026: ¿A Qué Hora Sale Reporte CAMe?

Luego de que alrededor de las 15:00 horas se diera a conocer que se activó la contingencia ambiental por acumulación de contaminantes, que generó, a su vez, la activación del doble no circula, hay duda de si habrá una actualización sobre si mañana aplica el doble hoy no circula. Acá te contamos a qué hora sale el reporte de CAMe con la información.

Y es que, si vives en la Ciudad de México, Estado de México o alguna parte de la Zona Metropolitana, seguramente sabes que una de las grandes complicaciones es la movilidad, incluso en domingo. Por ello, la noticia de Doble No Circula, como medida ambiental, ha generado preocupación e interés.

Video: Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental en Valle de México por Ozono Alto

¿A qué hora sale la actualización de la CAMe?

Será alrededor de las 20:00 horas cuando se espera que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) lance la actualización sobre si se mantiene o no la alerta, que conlleva medidas como el Doble Hoy No Circula.

Cabe recordar que, cuando se emite la contingencia, la comisión regularmente lanza tres informes en el día (10:00, 15:00 y 20:00 horas), para dar a conocer si sigue o se suspende la contingencia.

La CAMe levanta la alerta ambiental cuando los niveles de acumulación de contaminantes bajan de 155 puntos de índice de calidad del aire o reduce la presencia de ozono.

Debido a que hasta el momento está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula se aplica para este domingo en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del domingo 26 de abril 2026.

Doble Hoy No Circula 26 de abril 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Doble Hoy No Circula domingo 26 de abril 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Todos los carros con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1, cuyo último número de placa sea PAR: 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placas 5 o 6.

Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación.

Video: Automovilistas Ignoraron Contingencia Ambiental en CDMX y Circularon con Placas 9 y 0

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