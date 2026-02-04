Denuncian Plaga de Ratas en los Camellones del Paseo de la Reforma en la Colonia Juárez

Vecinos, comerciantes y peatones denuncian una plaga de ratas en los camellones del Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez. Piden la intervención de las autoridades para impedir que crezca el riesgo sanitario en la zona.

Denuncian plaga de ratas en Paseo de la Reforma

En redes sociales han aumentado las denuncias por una plaga de ratas en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más representativas de la Ciudad de México. A través de videos, los usuarios han denunciado que los animales campan a sus anchas en la zona turística.

La mayoría de los avistamientos de roedores se concentran en los camellones a la altura de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Aunque la presencia de ratas no es nueva en la zona, vecinos denuncian que su número ha aumentado en los últimos meses.

N+ constató que los avistamientos de ratas son comunes en las jardineras del Paseo de la Reforma. Vecinos y comerciantes de la zona piden la intervención de las autoridades, especialmente por el riesgo sanitario que representa la plaga de roedores.

Las ratas, un problema global

En años recientes varias metrópolis importantes alrededor del mundo han enfrentado un aumento en las plagas de ratas. Uno de los casos más icónicos es París. La capital francesa ha debatido ampliamente cómo enfrentar el aumento en la población de roedores.

Mientras que grupos animalistas denuncian que las ratas “no suponen un problema de salud pública” y que la infección más común en el país es por leptoespirosis, políticos como el derechista Geoffroy Boulard han señalado que no cejarán en su intento por controlar la plaga. Al respecto el alcalde del distrito 17 de París declaró a la agencia AFP:

Cualquiera que afirme que debemos coexistir con las ratas vive en un mundo de fantasía.

