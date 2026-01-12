Entre Ratas, Heces y con un Crematorio Clandestino, Así Vivían Los Perros en Refugio Franciscano

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que el desalojo del predio conocido como Refugio Franciscano tuvo como único objetivo proteger a los perros y gatos que vivían en condiciones deplorables, y no responde a algún interés del Gobierno capitalino por apropiarse del terreno.

En conferencia de prensa, la fiscal general Bertha Alcalde Luján informó que actualmente se encuentran bajo resguardo 858 perros, a los cuales se les proporciona atención veterinaria, alimentación adecuada y seguimiento clínico permanente.

La funcionaria explicó que la intervención en el Refugio Franciscano derivó de una denuncia formal en la que se documentaban las condiciones críticas en las que vivían los animales. Además, la Fiscalía recibió múltiples reportes y llamados a través de redes sociales y otros canales informales, en los que se exigía la actuación de las autoridades.

Caso Refugio Franciscano: Policías de la CDMX Retiran el Resguardo en las Instalaciones

¿Cómo vivían los perros y gatos en el Refugio Franciscano?

Durante el operativo de rescate, las autoridades constataron una falta total de ventilación y de luz natural, así como jaulas sin techo, animales expuestos al frío y a la intemperie, y condiciones generales de hacinamiento. Los pisos se encontraban cubiertos de heces y orina acumuladas, sin limpieza adecuada, lo que generaba un olor fétido y penetrante, reflejo de una higiene inexistente tanto del inmueble como de los propios animales.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno de la CDMX, las ratas mordian y se comián a los perros. Foto: Gobierno CDMX

También se detectó la presencia de fauna nociva, particularmente una grave plaga de ratas, lo que representaba un alto riesgo sanitario, ya que la comida estaba contaminada con heces y orina. En el predio se localizó además un incinerador de cadáveres de animales en malas condiciones, que no cumple con la normatividad sanitaria vigente. Los animales eran alimentados, entre otras cosas, con pan mojado y otros productos no adecuados.

Así vivian los animales en el Refugio Franciscano. foto: Gobierno de la CDMX

Asimismo, se documentaron 21 fallecimientos ocurridos antes de la intervención del pasado 7 de enero, en los que ya no fue posible salvar la vida de los animales.

Refugio Franciscano. Foto: Gobierno de la CDMX

¿Dónde se encuentran actualmente los perros?

Sobre el resguardo actual, la Secretaría del Medio Ambiente informó que de los 858 perros, 304 se encuentran en el refugio Ajusco, 371 están a cargo de la Brigada de Vigilancia Animal y 183 permanecen en una estancia transitoria temporal ubicada en la UTOPÍA de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las autoridades señalaron que estos espacios brindan atención integral, cuentan con expedientes clínicos individuales y personal veterinario especializado de distintas instituciones, lo que garantiza seguimiento médico y atención permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La titular de @SEDEMA_CDMX, @Jualicra, informó que actualmente se cuenta con 858 perros bajo resguardo. 🐶🐾 De ellos, 304 se encuentran en el refugio Ajusco, 371 están a cargo de la Brigada de Vigilancia Animal y 183 permanecen en una estancia transitoria temporal ubicada en la… pic.twitter.com/Lq6f9FVOrr — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 12, 2026

