Desfile de Scouts Hoy en CDMX: Celebran 100 Años del Escultismo con Movilización Nacional

La Ciudad de México es escenario este sábado 23 de mayo del Desfile Scout Nacional, una movilización conmemorativa organizada por la Asociación de Scouts de México para celebrar los 100 años del escultismo en el país.

El evento reúne a contingentes scouts provenientes de distintos estados de la República Mexicana y se desarrolla desde tempranas horas de la mañana sobre Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital.

De acuerdo con los organizadores, las actividades arrancaron desde las 7:00 horas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, mientras que el desfile oficial avanza a partir de las 8:00 de la mañana con dirección hacia el Centro Histórico.

Desfile Scout Nacional. Foto: N+

En la movilización participan niñas, niños, adolescentes, jóvenes y dirigentes scouts, quienes desfilan con uniformes, banderas y distintivos representativos del movimiento scout en México.

La jornada conmemora un siglo de actividades de la organización en territorio nacional, además de promover valores como el trabajo comunitario, el liderazgo, la solidaridad y la formación de jóvenes.

Afectaciones viales

Autoridades capitalinas prevén afectaciones viales temporales en distintos puntos de Paseo de la Reforma y avenidas cercanas, por lo que recomiendan a automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas durante la mañana de este sábado.

El desfile forma parte de las celebraciones nacionales por el centenario de la Asociación de Scouts de México, agrupación fundada en 1926 y considerada una de las organizaciones juveniles más importantes del país.

Cientos de participantes y familias asisten a las actividades conmemorativas, las cuales incluyen espacios de convivencia y encuentros entre agrupaciones scouts de diversas entidades.

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