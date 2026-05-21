¿Cambió la Fecha de Consulta de Calificaciones SEP 2026? Este Día Registran y Entregan Boletas

Luego de que la Secretaría de Educación Pública federal confirmó que el Calendario Escolar para el ciclo 2025-2026 no sufre modificaciones -como habían anunciado autoridades educativas días antes-, papás y estudiantes se preguntan si hubo cambios en la fecha de entrega de la última boleta y de consulta de calificaciones SEP.

La duda surgió luego de que algunos estados optaron por ignorar el Calendario Escolar de 185 días propuesto por la SEP, y sí terminarán el ciclo escolar antes del 15 de julio de 2026. Tal es el caso de Yucatán que finalizará el curso el 26 de junio.

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¿Cambió la fecha de consulta de calificaciones SEP 2026?

Antes de resolver esta consulta, vale la pena recordar que el pasado 11 de mayo, Mario Delgado, titular de la SEP, dio a conocer que tras un proceso de diálogo con las 32 entidades federativas se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, mismo que sostiene el 15 de julio de 2026 como fecha de finalización del ciclo escolar.

Aunque dio margen a entidades federativas que por circunstancias extraordinarias deban hacer modificaciones a las fechas oficiales, tal como Baja California Sur que determinó finalizar las clases el 3 de julio.

Por lo que a diferencia de otras entidades, BCS sí cambió las fechas de evaluación final del ciclo escolar para el 22, 23 y 24 de junio, así como de registro de calificaciones para el 25, 26 y 27 del mismo mes.

Mientras que entidades como la ciudad de México y Estado de México, entre otras, mantendrán las fechas oficiales publicadas a inicios del ciclo escolar.

Es decir que en CDMX y Edomex, el registro de calificaciones se hará el 3 de julio, mientras que la consulta de boletas SEP será hasta el día 14 del mes. Para finalmente cerrar el ciclo escolar 2025-2026 el día 15.

Por lo que vale la pena que consultes el calendario escolar específico de la entidad en la que vives, para conocer si hay cambios en las fechas de evaluación y consulta de calificaciones SEP.

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Entonces, ¿cuándo acaban las clases para primarias y secundarias?

Tal como ocurre con las calificaciones, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal confirmó que el fin del ciclo escolar e inicio de las vacaciones se mantiene en lo acordado. Sin embargo, las autoridades educativas estatales son libres de modificar el calendario por circunstancias extraordinarias.

De modo que el fin del ciclo escolar a nivel federal será el 15 de julio, mientras que a partir del 18 iniciará el periodo vacacional. Es decir en entidades como CDMX, Puebla y Nuevo León que optaron por no modificar su calendario.

A diferencia de Baja California Sur donde el fin de las clases será el 3 de julio, por ejemplo.

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