Esta Fecha Termina el Ciclo Escolar 2025-2026 en Tamaulipas; Calendario Tendrá Ajustes por Calor

Después de la decisión tomada a nivel federal entre la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas de retomar el Calendario Escolar 2025–2026 original, Tamaulipas mantendrá el 10 de julio como la fecha de conclusión de la actividad escolar en la entidad, confirmó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en el estado.

Explicó que la decisión de concluir el ciclo escolar cinco días antes de lo que marca el calendario nacional ya había sido autorizada por las autoridades federales, ante las altas temperaturas que se registran en el estado durante la temporada de verano.

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Calor el Principal Factor de Finalizar Antes el Ciclo Escolar 2025-2026 en Tamaulipas

Resaltó que esto ocurre de acuerdo con las circunstancias y condiciones que vive la entidad y de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, que establece que se podrán realizar ajustes al calendario escolar siempre que se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio; es decir, garantizar los 185 días de clases que marca el calendario oficial.

Precisó que incluso se valorarán las dos primeras semanas de julio para implementar, de ser necesario, estrategias como cambiar el horario de entrada y salida de clases e incluso impartir clases en línea en algunas regiones, debido al intenso calor que se podría presentar.

“Estamos en contacto con Protección Civil. En donde tengamos que aplicar entradas más tarde o salidas más temprano, o trabajo en casa o en línea, también eso es una posibilidad. Yo creo que podemos tener para el 15 de junio ya bien establecido el pronóstico con cierta certeza en esas regiones en donde pudiéramos hacer una suspensión temporal; dependerá de cómo nos den el pronóstico del calor”, enfatizó.

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