Fiscalía Investiga a Servidores Públicos tras Asesinato de Dos Guardias Estatales en Reynosa

Luego del fallecimiento de dos elementos de la Guardia Estatal en el municipio de Reynosa, el Fiscal General de Justicia, Eduardo Govea Orozco, indicó que se está investigando a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Cabe recordar que los dos guardias estatales que perdieron la vida fueron atacados a balazos por civiles en la carretera Reynosa-San Fernando, cuando realizaban labores de vigilancia.

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“Si es una de las líneas principales que se están agotando, desde luego no se puede descartar la intervención de terceros, pero por supuesto se están agotando todas esas líneas”. Eduardo Govea Orozco, Fiscal General de Justicia

Por otra parte, Govea Orozco señaló que siguen los relevos en la dependencia que preside, puntualizando que actualmente se están analizando los perfiles que se unirán a las filas de la Fiscalía General de Justicia.

Secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas rechaza participación de policías estatales en emboscada de Reynosa

Luego de que el Fiscal General de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, revelara que una de las principales líneas de investigación por la emboscada en Reynosa —donde murieron dos elementos de la Guardia Estatal— apunta a una posible participación de servidores de dicha corporación, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, rechazó tener conocimiento de ello.

"No tengo conocimiento de eso y esto es un evento que lo hizo el crimen organizado. Yo colaboraré con todo, pero eso no me corresponde a mí, será la fiscalía, pero no tenemos ningún evento en que nuestro personal haya participado.”, Carlos Arturo Pancardo Escudero, Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Investigan a Funcionarios por Asesinato de Dos Elementos de la Guardia Estatal en Reynosa. Foto: N+

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