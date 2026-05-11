Ciudad Victoria Acumula 12 Casos de Gusano Barrenador Principalmente en Perros con Heridas

El gusano barrenador mantiene presencia activa en Tamaulipas y comienza a concentrar más casos en Ciudad Victoria, donde ya se contabilizan 12 reportes, principalmente en perros con heridas abiertas, lo que coloca a la capital entre los municipios con mayor incidencia de esta plaga.

De acuerdo con autoridades sanitarias, actualmente el estado registra alrededor de 133 casos activos, aunque la cifra cambia diariamente conforme se detectan nuevos reportes y otros son descartados o atendidos.

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Casos de Gusano Barrenador en Ciudad Victoria se Presentan Mayormente en Perros

Especialistas señalaron que, en Ciudad Victoria, la mayoría de los casos detectados corresponden a mascotas lesionadas, principalmente perros que presentan heridas derivadas de peleas, donde la mosca deposita sus huevecillos y desarrolla el ciclo del gusano barrenador.

Ante este panorama, destacaron que los reportes ciudadanos han sido fundamentales para contener el avance de la plaga, ya que permiten activar cercos sanitarios y revisiones inmediatas en las zonas afectadas.

El #GBG es una amenaza real para perros y gatos. 🐾

Una pequeña herida puede convertirse en un problema si no se atiende a tiempo.

✅ Revisa su piel constantemente

✅ Cura y limpias sus heridas, hasta que sane

✅ Si la herida huele mal y tiene gusanos, consulta a tu veterinario pic.twitter.com/NLlaybvOuc — Senasica (@SENASICA) May 9, 2026

Las acciones de control incluyen barridos focales y perifocales para evitar una mayor propagación, además de la participación de alrededor de 150 médicos veterinarios de SENASICA, junto con 60 profesionistas del Gobierno del Estado.

Asimismo, se analiza incorporar a estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas durante el próximo periodo vacacional para reforzar las brigadas de atención y vigilancia sanitaria en distintas regiones del estado.

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