Activan Alerta por Lluvias y Fuertes Vientos en Tamaulipas por Ingreso de Frente Frío

La coordinación de Protección Civil Tamaulipas emitió una alerta preventiva ante el desarrollo de tormentas asociadas al ingreso del frente frío 50, fenómeno que estará generando condiciones de riesgo en distintas regiones del estado durante las próximas horas de este domingo y durante la madrugada del lunes 11 de mayo de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, algunos de los eventos podrían estar acompañados de lluvias fuertes a intensas, ráfagas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, actividad eléctrica y posible caída de granizo aislado.

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Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y extremar precauciones, principalmente en zonas propensas a inundaciones, encharcamientos y caída de árboles o estructuras ligeras debido a las fuertes rachas de viento.

Asimismo, recomendaron evitar cruzar corrientes de agua, resguardarse durante tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

🌩️🧊 ¡Atención! Se prevé posible caída de granizo en la zona centro, llanos de San Fernando y frontera chica de Tamaulipas.



⚠️ Sigue estas recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia:



🔹 Permanece en un lugar seguro

🔹 Protege puertas y ventanas

🔹 Resguarda tu… pic.twitter.com/Cqyr7OaOxG — Protección Civil Tamaulipas (@PCTamaulipas) May 11, 2026

Fuertes tormentas avanzan sobre la zona centro de Tamaulipas

Protección Civil informó que actualmente se registra intensa actividad de tormentas sobre municipios de la zona centro de Tamaulipas, principalmente en Abasolo, Jiménez y Villa de Casas.

El sistema presenta lluvia fuerte, ráfagas de viento mayores a los 50 kilómetros por hora, descargas eléctricas y caída de granizo, condiciones que continuarán desplazándose durante los próximos 40 minutos a una hora.

Autoridades advirtieron sobre riesgo de inundaciones repentinas en zonas bajas, por lo que pidieron a la ciudadanía evitar transitar por áreas inundadas y mantenerse atenta a nuevos avisos meteorológicos

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