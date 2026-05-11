Se Cancela Fin de Ciclo Escolar Adelantado en Puebla: No Habrá Modificaciones al Calendario

Este lunes 11 de mayo autoridades educativas de todo el país analizaron la propuesta de modificar el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, con motivo de la onda de calor y el inicio de la Copa Mundial que arranque el próximo 11 de junio.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la iniciativa de calendario escolar que presentó Mario Delgado Carrillo fue una decisión unánime de todos los secretarios de Educación del país, en la que se pretendía adelantar el último día de clases en todo el país.

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Ante las críticas de padres de familia por las vacaciones largas, se propuso en la reunión conservar las 6 semanas de vacaciones de verano, como lo establecía el calendario oficial 2026 de la SEP.

En Puebla un total de 16 mil 211 escuelas de educación básica y media superior deberán continuar con el servicio educativo hasta el 15 de julio, con un total de 1 millón 658 mil 500 alumnos y 79 mil 647 docentes, luego que la propuesta se echó para atrás para no modificar el calendario oficial anunciado desde el año pasado.

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El objetivo de la propuesta era resguardar la seguridad de la comunidad escolar ante el incremento en las temperaturas que se prevén para los próximos meses de junio y julio, así como otorgar atención a la realización del Mundial 2026 en México.

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Con información de N+

JAPR