Concluye Antes Ciclo Escolar SEP 2026: ¿Quiénes Salen de Vacaciones en Junio? Lista de Estados

A unas semanas de que termine el ciclo escolar 2026 en todo el país, la SEP ha adelantado la fecha del cierre de clases para algunos estudiantes, que saldrán de vacaciones en junio. ¿Quiénes son? ¿Cuándo termina el año para ellos? En N+ te damos a conocer la lista de estados y los motivos.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2026?

Luego de que se echaran para atrás los ajustes en el calendario de la SEP nacional, que se habían anunciado con motivo de la celebración de algunos partidos del Mundial en México, se restituyó la fecha original del fin del ciclo escolar: 15 de julio 2026.

Pese a que se contemplaba la primera semana de junio para terminar el año lectivo, tras la explicación del titular de Educación sobre que en los últimos días la escuela se convierte en estancia forzada, padres de familia mostraron su inconformidad con el fin del curso anticipado.

¿Dónde y cuándo la SEP termina el curso en junio 2026?

Colima: 25 de junio



Yucatán: 26 de junio



Tlaxcala: 30 de junio



Baja California Sur: 3 de julio



Nuevo León: 8 de julio



Sinaloa: 10 de julio



Tamaulipas y Guanajuato: 10 de julio

Historias recomendadas:

Metro de la Ciudad de México Modifica Servicio de la Línea 2 a Partir de este Sábado

¿Quién es Alejandro Marcovich, Exguitarrista de Caifanes Que Está en Coma?

