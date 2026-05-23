Metro de la Ciudad de México Modifica Servicio de la Línea 2 a Partir de este Sábado

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que desde las 20:00 horas de este sábado 23 y hasta el inicio de servicio del lunes 25 de mayo, el servicio de la Línea 2 únicamente se ofrecerá de Pino Suárez a Cuatro Caminos, en tanto, el tramo San Antonio Abad a Tasqueña estará sin servicio.

El Metro hizo un llamado para que los usuarios tomen en cuenta que durante todo el horario del domingo 24 no habrá servicio de trenes de la estación Tasqueña a San Antonio Abad.

Precisó que el servicio ese día solo se brindará de Pino Suárez a Tasqueña.

Detalló que el circuito Tasqueña-Pino Suárez será cubierto con apoyo de camiones de la Red de Transporte de Pasajeros, que realizarán paradas en cada una de las estaciones.

El servicio se otorga de forma gratuita, indicó.

Señaló que esta medida es para agilizar los trabajos de rehabilitación de estaciones de la Línea 2 en el tramo superficial.

Y solicitó la comprensión del público usuario ante las afectaciones por las obras de rehabilitación.

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Con información de STC Metro

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