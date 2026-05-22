¿Por Qué Trump No Asistirá a la Boda de su Hijo Donald Trump Jr. Este Fin de Semana?

El presidente de Estados Unidos, confirmó que no asistirá a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., quien este fin de semana celebrará su casamiento con la modelo Bettina Anderson.

A través de sus redes sociales, el mandatario explicó que no podrá acompañar a su hijo en este momento tan importante en su vida en la ceremonia que está planeada en las Bahamas.

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“Donald Jr. y Bettina son una pareja verdaderamente maravillosa que se aman profundamente”, mencionó.

Asimismo, explicó los motivos por los que no asistirá, no sin antes desearles lo mejor en su matrimonio y en su nuevo camino juntos.

“¡Sé que tendrán una boda hermosa e increíble en las Bahamas este fin de semana, y un gran futuro juntos!”, compartió.

¿Por qué Donald Trump no acudirá a la boda de su hijo mayor?

En el mismo mensaje, el presidente Donald Trump, aseguró que le habría encantado asistir a la fiesta, no obstante, sus compromisos al frente de la nación lo imposibilitan para acudir.

“Me habría encantado asistir, pero debido a asuntos de Gobierno y al hecho de que nuestro País está lidiando con tantos problemas internacionales muy importantes”, confirmó.

Finalmente, explicó que debe permanecer en la Casa Blanca y nuevamente envió sus felicitaciones.



“Debo permanecer en la Casa Blanca por el bien de nuestra Gran Nación. ¡Felicitaciones a Don y Bettina!", escribió.

Aunque la confirmación oficial de que no acudirá a la boda de su hijo fue hoy, hace unos días el mandatario había dado indicios de que no podría acudir, principalmente por los temas internacionales en los que está involucrada la nación.

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¿Cómo se conocieron Donald Trump Jr. y Bettina Anderson?

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson se conocieron en 2024, cuando fueron captados en varias ocasiones juntos en Palm Beach. Sin embargo, mantuvieron un perfil bajo hasta enero de 2025, cuando ocurrieron las festividades de la Segunda Investidura Presidencial de Donald Trump en Washington D.C..

Esto confirmó su noviazgo y Anderson se convirtió en la figura recurrente al lado del hijo mayor de Donald Trump en eventos de alto perfil, como en la Convención Nacional Republicana.

El compromiso llegó en diciembre de ese mismo año, cuando anunciaron su matrimonio durante un fin de semana en Camp David. El presidente de EUA hizo oficial el anuncio en una fiesta navideña en la Casa Blanca.

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EPP

