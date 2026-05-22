Anuncia SEP Reubicación de 2 Escuelas Que Estaban Cerca de Refinería Dos Bocas en Tabasco

La Secretaría de Educación Pública informó que su tiular Mario Delgado, se reunió hoy con las comunidades escolares del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la Primaria “Abías Domínguez Alejandro”, ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en Paraíso, Tabasco, con las cuales acordó la reubicación de ambos planteles, en beneficio de más de 400 alumnas y alumnos.

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Durante la asamblea se acordó que las clases continuarán en las instalaciones actuales hasta la conclusión de las nuevas escuelas.

en las Los padres de familia viajaron de Tabasco a la CDMX esta semana para protestar enfrente de la Torre de Pemex, ya que demandan la reubicación de las escuelas debido a que solo una barda las separa de la Refinería Dos Bocas.

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¿Qué acordaron los padres de familia con la SEP?

El secretario de Educación indicó que la nueva edificación tanto del kinder como de la primaria será en un mismo predio. La propuesta arquitectónica fue presentada a la comunidad escolar por la SEP y la secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El anteproyecto, que incluirá a ambos planteles escolares, deberá entregarse a más tardar el 5 de junio.

Una comisión de madres y padres de familia darán seguimiento a la obra.

La construcción durará seis meses, a partir de que la comunidad escolar apruebe dicho anteproyecto.

Por unanimidad, se acordó que las clases continuarán en las instalaciones actuales hasta la conclusión de las nuevas escuelas.

Se construirán en un predio donado por el municipio, el cual deberá contar con servicios básicos

Tendrán el mismo número de aulas con las que actualmente operan.

Se acordó que tanto el Jardín de Niños como la Primaria conservarán la misma plantilla docente y directiva.

En la reunión estuvo el titular de la SEP Mario Delgado, la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea; autoridades federales y municipales, así como representantes de Pemex.

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