Usuarios Reportan Caída de BBVA Hoy 22 de Mayo 2026; Esto Es lo Que Sabemos de Mensaje de Error
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Cerca de las 17:00 horas se alcanzó un pico de más de 1,000 informes de fallas relacionadas con la app y banca en línea de BBVA
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Usuarios de BBVA reportaron la tarde de este viernes 22 de mayo la caída del servicio de banca en línea y aplicación móvil del banco.
De acuerdo con información del portal Downdetector, cerca de las 17:00 horas se alcanzó un pico de más de 1,000 informes de fallas relacionadas con la app de BBVA.
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¿Qué pasó con la 'app' de BBVA?
El 49% de los reportes eran por problemas para ingresar al servicio de banca en línea del banco, mientras el 30% eran por fallas con la app y el restante 13% por intermitencias en el servicio de banca móvil.
"Error. En este momento, no pudimos detectar tu rostro o huella digital. Inténtalo de nuevo o entra con tu contraseña", era el mensaje que aparecía a los usuarios del banco.
La mayoría de los informes de fallas provenían de los principales centros urbanos del país, destacando Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y León.
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AMP