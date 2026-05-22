Lluvias y Granizada Hoy en CDMX: Alcaldías con Alerta este 22 de Mayo 2026

Este viernes, 22 de mayo de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX alertó por lluvias y posible granizada. Te decimos qué alcaldías podrían tener afectación.

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A pesar del pronóstico de lluvias, hoy se registran niveles extremadamente altos de radiación solar en la capital del país, por lo que se recomienda:

Usar protector contra la radiación solar UV.

Usar ropa de algodón de manga larga.

Utilizar gafas y gorra o sombrero.

Proteger a niños pequeños y adultos mayores.

Evitar exponerte al sol por tiempo prolongado

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Alcaldías con alerta por lluvias

Después del mediodía de hoy, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las siguientes alcaldías:

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Xochimilco.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde del viernes 22/05/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/7bELMIyCJm — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 22, 2026

Las autoridades recomiendan:

Tener a la mano una lampara, radio portátil y pilas suficientes.

No tirar basura a la vía pública, barrancas ríos y canales.

Evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles, cables de electricidad, cauces de agua y partes bajas de lomas.

Revisar que no haya daños en techos, instalaciones eléctricas, de gas y agua potable.

En caso de utilizar auto, manejar con extrada precaución y con luces encendidas.

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Con información de N+

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