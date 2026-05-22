Lluvias y Granizada Hoy en CDMX: Alcaldías con Alerta este 22 de Mayo 2026
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Estas son las alcaldías de CDMX con alerta por lluvias y posible granizada hoy, 22 de mayo de 2026
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Este viernes, 22 de mayo de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX alertó por lluvias y posible granizada. Te decimos qué alcaldías podrían tener afectación.
A pesar del pronóstico de lluvias, hoy se registran niveles extremadamente altos de radiación solar en la capital del país, por lo que se recomienda:
- Usar protector contra la radiación solar UV.
- Usar ropa de algodón de manga larga.
- Utilizar gafas y gorra o sombrero.
- Proteger a niños pequeños y adultos mayores.
- Evitar exponerte al sol por tiempo prolongado
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Alcaldías con alerta por lluvias
Después del mediodía de hoy, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las siguientes alcaldías:
- Magdalena Contreras.
- Milpa Alta.
- Tláhuac.
- Tlalpan.
- Xochimilco.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde del viernes 22/05/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 22, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/7bELMIyCJm
Las autoridades recomiendan:
- Tener a la mano una lampara, radio portátil y pilas suficientes.
- No tirar basura a la vía pública, barrancas ríos y canales.
- Evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles, cables de electricidad, cauces de agua y partes bajas de lomas.
- Revisar que no haya daños en techos, instalaciones eléctricas, de gas y agua potable.
- En caso de utilizar auto, manejar con extrada precaución y con luces encendidas.
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Con información de N+
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