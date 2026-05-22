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Lluvias y Granizada Hoy en CDMX: Alcaldías con Alerta este 22 de Mayo 2026

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Estas son las alcaldías de CDMX con alerta por lluvias y posible granizada hoy, 22 de mayo de 2026

Lluvia en la CDMX

Lluvia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este viernes, 22 de mayo de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX alertó por lluvias y posible granizada. Te decimos qué alcaldías podrían tener afectación.

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A pesar del pronóstico de lluvias, hoy se registran niveles extremadamente altos de radiación solar en la capital del país, por lo que se recomienda: 

  • Usar protector contra la radiación solar UV.
  • Usar ropa de algodón de manga larga.
  • Utilizar gafas y gorra o sombrero.
  • Proteger a niños pequeños y adultos mayores.
  • Evitar exponerte al sol por tiempo prolongado

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Alcaldías con alerta por lluvias

Después del mediodía de hoy, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las siguientes alcaldías:

  • Magdalena Contreras.
  • Milpa Alta.
  • Tláhuac.
  • Tlalpan.
  • Xochimilco.

Las autoridades recomiendan:

  • Tener a la mano una lampara, radio portátil y pilas suficientes.
  • No tirar basura a la vía pública, barrancas ríos y canales.
  • Evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles, cables de electricidad, cauces de agua y partes bajas de lomas.
  • Revisar que no haya daños en techos, instalaciones eléctricas, de gas y agua potable.
  • En caso de utilizar auto, manejar con extrada precaución y con luces encendidas.

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