Un nuevo frente frío fuera de pronóstico se aproxima a México a pesar de que estamos en plena primavera. Te decimos si se podría juntar con una onda tropical.

Cabe recordar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó 48 frentes fríos para la temporada 2025-2026, sin embargo, actualmente vamos en el 50, por lo que están fuera del pronóstico oficial.

De acuerdo con la Conagua, los frentes fríos en territorio nacional iniciaron en septiembre del año pasado y podrían extenderse hasta este mes de mayo, a pesar de que ya es primavera. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Toma en cuanta que para hoy se prevé que un canal de baja presión en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, así como chubascos en la Mesa Central.



Simultáneamente, una línea seca en el norte de México, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste del país y la corriente en chorro subtropical, propiciarán rachas muy fuertes de viento en las mencionadas regiones.



A su vez, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en:

Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

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Frente frío y onda tropical

De acuerdo con la Conagua, un nuevo frente frío se acerca a la frontera norte de México a partir del domingo y lunes, 24 y 25 de mayo, para que tomes precauciones.

Indicó que, un sistema frontal que se aproximará a la frontera norte del territorio nacional se juntará con una onda tropical que se desplazará sobre el sureste mexicano, por lo que ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del norte, noreste, oriente, sur y sureste del país.



Durante estos dos días, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en:

Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste), finalizando a partir del sábado en Durango.

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Con información de N+

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