¿Calor o Lluvias Extremas?, Estos Efectos Causará El Fenómeno El Niño en México en 2026

Una de las dudas más comunes del clima en México son los efectos del fenómeno de “El Niño” y si traerá lluvias o calor extremo. De acuerdo con la UNAM, los pronósticos realizados por los servicios internacionales de clima, así como la estimación en Europa según sus modelos climáticos, se tendrá en 2026-2027, posiblemente, un fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) de “proporciones históricas”.

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Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM prevé un “super-El Niño”.

Se prevé que en los próximos meses existan condiciones de El Niño y en caso de intensificarse alcanzaría su punto máximo entre septiembre y octubre.

Los pronósticos actuales sugieren la posibilidad de un evento de El Niño parecido a los más intensos de la historia desde que existen las mediciones que son las de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 o posiblemente mayor que estos.

¿Qué es el Niño y la Niña?

El Niño es un fenómeno de fase cálida (calentamiento inusual de las aguas superficiales del mar).

(calentamiento inusual de las aguas superficiales del mar). La Niña es la fase fría (enfriamiento anómalo de esas mismas aguas).

Los fenómenos meteorológicos se desarrollan en periodos que van de cada dos a siete años, modificando radicalmente las lluvias, sequías y huracanes.

Efectos de El Niño

Produce lluvias torrenciales , inundaciones severas y deslaves en zonas usualmente secas.

, inundaciones severas y deslaves en zonas usualmente secas. Afecta a la pesca por el agua cálida que aleja los nutrientes de la superficie.

por el agua cálida que aleja los nutrientes de la superficie. Olas de calor y graves sequías, aumentando los incendios forestales. En invierno, propicia más lluvias en el norte de México

y graves sequías, aumentando los incendios forestales. En invierno, propicia más lluvias en el norte de México Incrementa la actividad de huracanes en el Océano Pacífico, pero la reduce en el Océano Atlántico.

ONU aleta a América Latina por inseguridad alimentaria debido a “El Niño”

La ONU ha alertado sobre el aumento de la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe por el fenómeno meteorológico de 'El Niño', que amenaza a millones de personas vulnerables ante la crisis climática y el alza de precios y que tendría impactos de moderados a graves a finales de año.

"Los fenómenos climáticos extremos seguirán ocurriendo, pero podemos evitar que desencadenen crisis humanitarias. Combinando seguros, crédito y servicios financieros digitales, ayudamos a gobiernos y comunidades a resistir sequías, inundaciones y tormentas”, explicó la directora regional del Programa Mundial de Alimentos, Lena Savelli.

Según estos organismos, más de 33 millones de personas padecen hambre, 167 millones enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave y más de 181 millones no pueden pagar una dieta saludable en América; y añaden que la región concentra un 22 % de las pérdidas globales por desastres agrícolas, valoradas en 713 mil millones de dólares.

¿Cuándo alcanzaría su máximo apogeo “El Niño”?

El fenómeno de 'El Niño' podría empujar a más familias hacia "una situación de vulnerabilidad, al provocar aridez en el Corredor Seco de Centroamérica (una extensión de árida, golpeada por la pobreza y vulnerable a la crisis climática) y alterar los patrones de precipitación y temperatura en la región", según advirtieron expertos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) sitúa la probabilidad de este fenómeno climático entre un 70% y un 80%, y alcanzaría su máxima intensidad a finales de año.

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Con información de N+

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