Detienen a 57 por Posesión de Narcóticos, Armas y Robo a Transeúnte en la CDMX

Como resultado de un operativo de prevención, disuasión y proximidad realizado entre el 27 y el 30 de enero en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a 57 personas por diversos delitos, entre ellos posesión de narcóticos, portación de armas de fuego y robo a transeúnte.

Este operativo se desplegó en las colonias Tlaxpana y Argentina Poniente de la alcaldía Miguel Hidalgo, además de las colonias Centro, Juárez, Tabacalera, Obrera, Doctores, Tlatelolco, Asturias, Roma Sur y Norte, San Rafael, Buenavista, Morelos y Guerrero, de Cuauhtémoc.

Durante las acciones, las autoridades aseguraron 622 dosis de presunta droga y remitieron 586 motocicletas a un depósito vehicular por diversas irregularidades.

Decomisan 150 toneladas de autopartes

Asimismo, se ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la zona centro de la capital.

En uno de los cateos, las autoridades decomisaron alrededor de 150 toneladas de autopartes en un inmueble que operaba de manera irregular y simulaba ser un hotel. En el segundo, fueron detenidas tres personas identificadas como probables generadores de violencia que operan en la zona centro de la ciudad.

Cabe mencionar que, de acuerdo con un cruce de información se supo que 12 de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por distintos delitos, entre ellos, Robo en sus diversas modalidades, Lesiones culposas, Delitos contra la salud y Violencia familiar.

Las acciones contaron con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, cuya coordinación permitió reforzar el combate a delitos de alto impacto, desarticular células delictivas y fortalecer la seguridad en la capital.

