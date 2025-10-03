Detienen a Liliana “N”, "La Voz", Hija de “El Ojos”, Exlíder del Cártel de Tláhuac

Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Liliana “N”, hija de Felipe de Jesús “N”, alias “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac, así lo informó la Fiscalía de la Ciudad de México. La detención se llevó a cabo este viernes 3 de octubre 2025.

Noticia relacionada: ¿Quiénes Son María “N” y Samantha “N", Viuda e Hija de 'El Ojos', Exlíder del Cártel de Tláhuac?

Liliana “N”, alias “La Voz”, tenía vigente una recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a su localización, al ser considerada como una de las principales integrantes de esta organización generadora de violencia.

Su detención se suma a las detenciones de su madre y su hermana, presuntas integrantes de la misma organización delictiva, ocurridas en septiembre pasado.

La fiscalía capitalina indicó que esto fue gracias a las labores de inteligencia que permitieron diseñar un operativo para su captura. La orden de aprehensión fue por su probable participación en el delito de asociación delictuosa, fue ejecutada en el municipio de Cuautla, Morelos, donde agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con elementos de la Fiscalía de la CDMX, la localizaron y detuvieron.

Posteriormente, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación jurídica

Ofrecían una recompensa de 500 mil pesos por Liliana "N", "La Voz"

Por "La Voz" se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a su localización, al ser considerada como una de las principales integrantes del Cártel de Tláhuac. La fiscalía asegura que se debilita de manera importante al Cártel de Tláhuac.

¿Qué es el Cártel de Tláhuac?

Es una organización criminal relacionada con delitos como narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio, robo de vehículo y narcomenudeo.

Opera en alcaldías como Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco, así como en municipios conurbados del Estado de México.

El 7 de septiembre, fueron detenidas en Pachuca, Hidalgo, María “N” y Samantha “N”, viuda e hija de Felipe de Jesús “N”, "El Ojos".

María “N” habría asumido un rol de liderazgo en la organización tras la muerte de “El Ojos” en 2017

Samantha “N”, la hija, era la encargada financiera y distribuidora de narcóticos

Liliana “N” es señalada como probable responsable de venta y distribución de droga bajo las órdenes de su madre.

Historias recomendadas: