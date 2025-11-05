Detienen a Mujer por Robar Bolsas Valuadas en Más de 70 Mil Pesos en Tienda de Polanco, CDMX

Una mujer de 26 años trató de escapar después de robar al menos seis bolsas de mano de una tienda departamental en Polanco, en la Ciudad de México, hoy 5 de noviembre de 2025, pero fue detenida debido a una llamada de auxilio.

Así intentó llevarse bolsas valuada en 71 mil pesos

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, la detenida intentó llevarse la mercancía con valor de 71 mil 340 pesos, del negocio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en el cruce de las avenidas Moliere y Homero, en la colonia Los Morales.

#BoletínSSC | #DETENIDA | Oficiales adscritos a @PBI_SSC de la #SSC tras atender una denuncia ciudadana, detuvieron a una mujer que, al parecer, sustrajo mercancía con valor de más de 70 mil pesos, de un establecimiento ubicado en @AlcaldiaMHmx.



— SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 6, 2025

Los informes policiacos detallaron que los uniformados de la zona fueron solicitados por personal de seguridad privada de la tienda que fue despojada de la mercancía.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento y de la zona para documentar el momento del robo. La presunta delincuente fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, para determinar su situación jurídica.

Estas son las penas por robar objetos

Según el Artículo 370 del Código Penal Federal de México, el robo es un delito que puede generar una pena de prisión como una multa, esto dependerá del valor del objeto sustraído.

Si el valor del objeto robado no supera las cien veces el salario mínimo diario, la pena por robo será de entre dos y seis años de prisión y una multa de hasta 100 veces el salario mínimo. Si el robo de objetos excede las cien veces el salario mínimo, pero no superan las 500 veces, las penas aumentan de dos y cuatro años de prisión y una multa que oscila entre 100 a 180 veces el salario mínimo. Robo de objetos con valor superior a 500 veces el salario mínimo se es acreedor a la pena de prisión de cuatro a 10 años, además, una multa de hasta 500 veces el salario mínimo.

¿Cómo son los robos de bolsas, celulares y carteras la CDMX?

Habitantes de la Ciudad de México en sus denuncias ciudadanas reportan que han sido víctimas de robo de bolsas, carteras y celulares en establecimientos, en la vía pública y en el transporte.

En muchas ocasiones las mujeres jóvenes suelen ser las víctimas más usuales, porque utilizan celulares de lujo y los dejan a la vista, en diversas ocasiones aprovechan un descuido y la víctima pierde atención de sus pertenencias, le sustraen sus artículos de valor y huyen.

En diversos casos los ladrones aprovechan la cercanía con sus víctimas para extraer la cartera o el teléfono celular.

¿Qué hacer para no ser víctima de robos en vía pública y en negocios?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, ante los delincuentes se recomienda estar al pendiente de las pertenencias que se portan, corroborar que estén en el lugar donde se colocaron y tomar en cuenta situaciones de alerta como:

Personas muy cerca de ti

Tratan de distraerte para tener toda tu atención.

Con información de N+

HVI